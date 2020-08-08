«Барселона» — «Наполи»: прогноз Константина Генича на ответный матч Лиги чемпионов

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Барселона» — «Наполи» в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020.
Ставка: обе забьют за 1.65.
«Пустой «Камп Ноу» и ответный матч между «Барселоной» и «Наполи». Думаю, что если бы эти команды сыграли ответный матч после первой игры в Неаполе сразу через неделю или две, то «Барселона» прошла бы «Наполи». Сейчас многое изменилось. «Барселона» уступила чемпионство ещё и в отсутствие двух основных игроков середины поля. Можно было бы представить Артуро Видаля, Мело и Серхио Бускетса как основную тройку в центре полузащиты. Артуро уже перешёл в «Ювентус» и отказался доигрывать Лигу чемпионов, Видаль дисквалифицирован, Бускетс также дисквалифицирован. То есть центральная зона у «Барселоны» может легко провиснуть.
«Наполи», как команда растущая и прогрессирующая, может этим воспользоваться. Я смотрел матч «Наполи» с «Интером». Было поражение — 0:2, но моментов у «Наполи» было более чем достаточно. Думаю, что Гаттузо приготовит какие-то сюрпризы для Кики Сетьена, которого некоторые считают «физруком». С учётом результата первой встречи (1:1), если «Барселона» вытащит счастливый билет и пройдёт дальше, то только за счёт индивидуального мастерства Луиса Суареса и Лионеля Месси. Под вопросом ещё и участие Гризманна, хотя в случае чего его можно заменить другим футболистом, например Фати.
Проблем у «Барселоны» достаточно. Команда раньше завершила свой чемпионат, чем это сделал «Наполи». Неаполитанцы в концовке были весьма неплохи и обыграли в последнем туре «Лацио». У «Наполи» есть неплохие шансы снять «Барселону» с пробега Лиги чемпионов. «Барса» в конце Примеры не очень убеждала, о чем нам говорил Месси: мол, если мы так будем играть, как с «Осасуной», то шансов пройти «Наполи» у нас не будет. Обмен забитыми мячами здесь должен быть, поэтому как основной прогноз — обе забьют.
Ничья и дополнительное время не входят в планы и тех и других. Можно рассчитывать, что на «обе забьют» команды не остановятся, и стоит усилиться тоталом больше 2.5 мяча за 1.92».
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