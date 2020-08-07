«Барселона» — «Наполи». Прогноз: только Месси может спасти Бартомеу и Сетьена от позора

8 августа «Барселона» примет «Наполи» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Начало игры — в 22:00 мск. Эксперты считают фаворитом испанцев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.66. Успех итальянцев оценён букмекерами коэффициентом 5.85.

Букмекерские коэффициенты на матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» — «Наполи»

Букмекеры считают, что матч плей-офф Лиги чемпионов «Барселона» — «Наполи» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.69, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.43. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.09. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.45.

Анализ и прогноз ответного матча ЛЧ «Барселона» — «Наполи» (08.08.2020)

Лига Европы успешно вернулась, но это была лишь разминка перед главным блюдом. Наконец-то настал черёд Лиги чемпионов! До паузы успела определиться четвёрка четвертьфиналистов, а чуть позже по итогу ответных матчей стадии 1/8 финала определятся ещё четыре счастливчика.

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Как в случае с Лигой Европы, в связи с пандемией коронавируса был несколько видоизменен формат турнира. Все четвертьфиналы и полуфиналы пройдут в виде одноматчевых противостояний на двух стадионах португальского города Лиссабона. Оставшиеся же ответные встречи 1/8 финала было решено провести на полях номинальных хозяев. Разумеется, болельщиков на трибунах не будет. При этом участникам разрешено проводить до пяти замен.



Одну из пар, которой предстоит встретиться в ответной игре и определить очередного четвертьфиналиста, составят испанская «Барселона» и итальянский «Наполи». Свой первый матч соперники успели провести при заполненных трибунах. Тогда неаполитанцы на родном стадионе смотрелись здорово и при доле удачи могли даже рассчитывать на большее, чем итоговые 1:1.



Разумеется, с тех пор прошло много времени. Обе команды успели доиграть национальные чемпионаты. «Наполи» даже выиграл долгожданный трофей, а именно — Кубок Италии, обыграв в финале по пенальти «Ювентус». И тем самым обеспечил себе участие в Лиге Европы в следующем сезоне.

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А по итогам Серии А лазурно-белым осталось довольствоваться лишь седьмым местом. Хотя тут надо бы сказать, что заключительную часть первенства после паузы они провели весьма успешно. За 12 туров получилось добыть семь побед, скатать две ничьи и потерпеть только три поражения, два из которых от представителей топ-3. Просто слишком многое оказалось потеряно раньше.



«Барселона» же в родной Примере до паузы лидировала, но не сумела выдержать темп «Реала», в результате чего золото уплыло в руки мадридцев. В 11 турах случились три ничьи, которые стали для каталонского клуба роковыми. Зинедин Зидан же со своей командой в 11 турах добыл 10 побед. А единственную осечку допустил уже после того, как гарантировал себе титул.



Чтобы реабилитироваться, сине-гранатовым необходимо выложиться по полной программе в Лиге чемпионов. Дойти до финала в таком состоянии будет непросто, поскольку даже в предстоящем поединке их ожидает крепкий соперник. При этом нужно отметить серьёзные кадровые проблемы «Барсы».

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Главный тренер Энрике Сетьен не сможет рассчитывать на целый ряд ключевых игроков. Из-за травм игру с «Наполи» пропустят Усман Дембеле и Самуэль Юмтити, хотя это вряд ли станет для кого-то сюрпризом. Куда печальнее, что под вопросом остается участие в этой встрече Антуана Гризманна и Клемана Ленгле.

Также из-за дисквалификаций точно не появятся на поле Серхио Бускетс и Артуро Видаль. При этом команда разругалась с хавбеком Артуром, и они объявили друг другу бойкот. Так что у сине-гранатовых рискует провиснуть центр поля, особенно — центральная ось. Чем Дженнаро Гаттузо наверняка сумеет воспользоваться.



«Наполи» крайне неплохо провел концовку. Уверенно обыграл одного из лидеров «Лацио» в последнем матче и закончил сезон заметно позже каталонцев, что может положиться сказаться на тонусе. При таких раскладах можно даже подумать над П2 с форой (+1) за вполне рабочий коэффициент 1.85.

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Интересным вариантом смотрится ставка обе забьют + тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.94. Всё-таки с результативностью у соперников проблем нет, а дополнительные таймы и серия пенальти едва ли входит в их планы. Без Бускетса в центре поля у хозяев непременно возникнут сложности. При таких условиях многое будет зависеть от настроения Лионеля Месси.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Барселона» — «Наполи» 8 августа 2020

«Барсе» не сможет помочь целый ряд ключевых футболистов, три из которых — основные игроки центральной линии. Даже нехватка одного Бускетса рискует образовать дыру в опорной зоне! Неаполитанцы находятся в приличной форме, так что вполне могут рассчитывать выход в четвертьфинал. Ждём яркого футбола в исполнении команд и, конечно же, голов.



Ставка 1: победа «Наполи» с форой (+1) за 1.85.



Ставка 2: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча за 1.94.