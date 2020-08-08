«Бавария» — «Челси»: прогноз Дмитрия Симонова на матч Лиги чемпионов

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020 «Бавария» — «Челси».

Ставка: победа «Баварии» с форой (–1.5) за 2.00, победа «Баварии» в первом тайме за 1.80.

«Шансы «Челси» на выход в «финал восьми» после домашнего поражения до пандемии (0:3) близки к нулю. К тому же у лондонцев много потерь: Алонсо, Аспиликуэта, Жоржинью, Педро, Пулишич и, возможно, Виллиан из-за саги с переходом. Мощная игра «Баварии» в прошлом сезоне и не самая удачная концовка сезона у «Челси» позволяют предположить, что хозяева одержат уверенную победу с разницей более чем в один мяч.



Я бы поставил также на победу «Баварии» в первом тайме — мюнхенцы не любят долго запрягать, предпочитают решать вопросы сразу. В 12 матчах из 14 начиная с 25 февраля (это как раз первый матч с «Челси») «Бавария» в первом тайме всегда забивала как минимум один гол и побеждала.



Кроме того, я бы брал традиционную ставку на гол Левандовски — во время отпуска польский супербомбардир наверняка успел заскучать».