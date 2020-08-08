«Бавария» — «Челси»: прогноз Дмитрия Симонова на матч Лиги чемпионов

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020 «Бавария» — «Челси».
Ставка: победа «Баварии» с форой (–1.5) за 2.00, победа «Баварии» в первом тайме за 1.80.
«Шансы «Челси» на выход в «финал восьми» после домашнего поражения до пандемии (0:3) близки к нулю. К тому же у лондонцев много потерь: Алонсо, Аспиликуэта, Жоржинью, Педро, Пулишич и, возможно, Виллиан из-за саги с переходом. Мощная игра «Баварии» в прошлом сезоне и не самая удачная концовка сезона у «Челси» позволяют предположить, что хозяева одержат уверенную победу с разницей более чем в один мяч.
Я бы поставил также на победу «Баварии» в первом тайме — мюнхенцы не любят долго запрягать, предпочитают решать вопросы сразу. В 12 матчах из 14 начиная с 25 февраля (это как раз первый матч с «Челси») «Бавария» в первом тайме всегда забивала как минимум один гол и побеждала.
Кроме того, я бы брал традиционную ставку на гол Левандовски — во время отпуска польский супербомбардир наверняка успел заскучать».
- 8 августа 2020
-
12:30
-
12:25
-
12:20
-
12:15
-
12:05
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:05
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:20
-
09:15
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:15
-
08:00
-
07:30
- 7 августа 2020
-
22:00
-
21:47
-
20:45
-
20:00
-
19:45
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:45