«Бавария» — «Челси». Прогноз: Левандовски, Нойер и Мюллер обнулят старания Фрэнка Лэмпарда

8 августа «Бавария» примет «Челси» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Начало игры — в 22:00 мск. Эксперты считают фаворитом немцев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.42. Успех англичан оценён букмекерами коэффициентом 8.20.

Букмекерские коэффициенты на матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» — «Челси»

Букмекеры уверены, что матч плей-офф Лиги чемпионов «Бавария» — «Челси» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.41, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.42. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.04. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.51.

Анализ и прогноз ответного матча 1/8 финала ЛЧ «Бавария» — «Челси» (08.08.2020)

Лига Европы успешно вернулась в строй, но это была всего лишь разминка. Впереди главное блюдо — настал черёд восхитительной Лиги чемпионов. До паузы успела определиться четвёрка четвертьфиналистов, а чуть позже по итогу ответных матчей стадии 1/8 финала определятся ещё четыре счастливчика.

«Манчестер Сити» — «Реал». Прогноз: Зидан и Гвардиола покажут, что такое Лига чемпионов! В Испании «горожане» победили со счётом 2:1, но это ничего не значит.

Как и в случае с Лигой Европы, в связи с пандемией коронавируса был несколько видоизменен формат турнира. Все четвертьфиналы и полуфиналы пройдут в виде одноматчевых противостояний на двух стадионах португальского города Лиссабона. Оставшиеся же ответные встречи 1/8 финала решено провести на полях номинальных хозяев. Разумеется, болельщиков на трибунах не будет. Участникам разрешено проводить до пяти замен.



Одну из пар, которой предстоит встретиться в ответной игре и определить очередного четвертьфиналиста, составят немецкая «Бавария» и английский «Челси». В первом поединке соперники ещё играли на заполненном болельщиками лондонском «Стэмфорд Бридж». Тогда мюнхенская машина уверенно победила со счётом 3:0 и фактически похоронила дальнейшую интригу в противостоянии.



После паузы подопечные Ханса-Дитера Флика даже не подумали сбавлять ход. За девять туров они одержали девять побед и завоевали восьмой кряду чемпионский титул. Затем получилось оформить второй подряд «золотой дубль», обыграв «Байер» (4:2) в финале национального кубка.

«Флорида» — «Айлендерс». Прогноз: Бобровский покажет класс, Варламов пройдёт дальше «Пантерз» размочили счёт в серии, но в вязком хоккее шансы «островитян» выше.

Отдельно стоит выделить связку нападающих Роберта Левандовского и Томаса Мюллера, которая наводила ужас на любого соперника. Грозный поляк за 31 проведённый из 34 возможных туров в родной Бундеслиге записал на свой счёт 34 гола. А щедрый немец в 33 проведённых турах отдал 21 результативную передачу.



«Челси» нынешний сезон тоже может записать себе в актив. За девять туров после паузы клуб потерпел только три поражения и одержал шесть побед. Это позволило сохранить за собой четвёртую строчку в АПЛ и гарантировать выход в Лигу чемпионов в следующем сезоне. С учётом всех условий — замечательный результат.



Впрочем, поводы для раздумий и огорчения тоже присутствуют. В финале Кубка Англии в неоднозначном матче не получилось обыграть «Арсенал» (1:2), хотя смотрелись подопечные Фрэнка Лэмпарда достойно. При этом получили травмы сразу два ключевых игрока: основная движущая сила атаки Кристиан Пулишич и капитан команды правый крайний защитник Сесар Аспиликуэта. Последний принять участие в игре с «Баварией» не сможет, а появление на поле первого под большим вопросом.

«Ювентус» — «Лион». Прогноз: Роналду и Дибала вытащат Сарри в 1/4 финала Лиги чемпионов Туринцы на своём поле крайне хороши, а у «Лиона» не было должной игровой практики.

Также отсутствовать будут дисквалифицированные центральный полузащитник Жоржиньо и левый крайний защитник Маркос Алонсо. Таким образом, лондонцы рискуют остаться без флангов, чем молниеносная атака мюнхенцев наверняка сумеет воспользоваться.



При таких раскладах П1 с форой (-1.5) за коэффициент 2.12 выглядит интересно. «Челси» смотрится неплохо, но «Бавария» есть «Бавария». За четыре домашних матча после паузы она забила 15 мячей.



Можно также проверить победу «Баварии» в первом тайме за коэффициент 1.87. Дело в том, что мюнхенцы не любят ждать и уже с первых минут начинают активные действия. В восьми из девяти последних матчей в чемпионате Германии первые таймы оставались за ними.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Бавария» — «Челси» 8 августа

«Челси» Фрэнка Лэмпарда после паузы выглядит весьма неплохо. Однако в ответном матче с мюнхенцами синим не смогут помочь сразу несколько футболистов основы, а «Бавария» есть «Бавария». Подопечные Ханса-Дитера Флика, пожалуй, одни из главных претендентов на победу в турнире. На наш взгляд, они только подтвердят это в предстоящем поединке с лондонцами.



Ставка 1: победа «Баварии» в первом тайме за 1.87.



Ставка 2: победа «Баварии» в матче с форой (-1.5) за 2.12.