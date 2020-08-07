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«Химки» — ЦСКА: прогноз Алексея Андронова на матч чемпионата России

«Химки» — ЦСКА: прогноз Алексея Андронова на матч чемпионата России
Ставки / Прогнозы 0

Комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021 «Химки» — ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА с форой (-1) за 2.05.

«Стартовый матч РПЛ. С моей точки зрения, много всего произошло в последнее время в «Химках» не вполне позитивного. Самое главное — команда рассталась с тренером. Теперь новый специалист будет руководить. Определенное время нужно, чтобы подчинить команду своей воле.

Думаю, ЦСКА прекрасно понимает задачу, прекрасно понимает, что надо стартовать с победы. Выберу ставку на победу ЦСКА с форой (-1) и коэффициентом 2,05. Мне кажется, уровень команд эту ставку не то что прекрасно допускает, а делает ее максимально понятной и возможной».

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