«Бавария» — «Челси»: прямой эфир, где смотреть онлайн трансляцию, по какому каналу покажут
Сегодня, 8 августа, «Бавария» примет «Челси» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Начало игры — в 22:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 1».
В первом матче мюнхенцы победили в Лондоне со счётом 3:0.
Эксперты считают фаворитом немцев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.42. Успех англичан оценён букмекерами коэффициентом 8.20, ставки на ничью принимаются за 5.85.
Букмекеры уверены, что матч плей-офф Лиги чемпионов «Бавария» — «Челси» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.41, тотал меньше 2.5 мяча — за 2.42. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.04. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.51.
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Лондонцы после паузы выглядят хорошо, но мюнхенцы — гораздо лучше.
- 8 августа 2020
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