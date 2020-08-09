«Арсенал» — «Ахмат»: прогноз Валерия Непомнящего на матч чемпионата России

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч 1-го тура РПЛ «Арсенал» — «Ахмат».
Ставка: «Ахмат» не проиграет за 1.55.
«Считаю, что в этом матче команды имеют примерно равные шансы на успех, но склоняюсь всё же в пользу «Ахмата». Команда из Грозного сейчас более сбалансирована, нет больших потерь. Разве что Денис Глушаков не стал продлевать контракт. Но в то же время не вижу серьёзных приобретений. Взяли вратаря Гиорги Шелия, но у «Ахмата» эта позиция не является ключевой.
Обе команды не так давно сменили тренеров. В «Ахмат» приехал Андрей Талалаев. Он может вливать в игроков свои идеи, поэтому начало должно быть позитивным. Например, Талалаев под конец недавно завершившегося сезона возглавил «Крылья Советов», и команда существенно прибавила. Роль тренера в предстоящей встрече очень важна.
Вряд ли команды покажут результативный футбол, хотя Талалаев умеет ставить игру в атаку, и это обычно нравится футболистам. Если настраивать команду на игру от обороны — это одно, а когда настрой на атаку – совершенно другое. Думаю, «Ахмату» по силам как минимум не проиграть».
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