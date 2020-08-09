«Уфа» — «Краснодар»: прогноз Алексея Андронова на матч чемпионата России
Комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Уфа» — «Краснодар».
Ставка: победа «Краснодара» за 1.92.
«Матч, в котором сложно представить возможности «Уфы». Большие изменения. Некоторые игроки ушли. Думаю, Вадим Евсеев сколотит крепкую команду, но потери все же довольно серьезные «Уфа» понесла в короткое межсезонье.
«Краснодар», если хочет делать какой-то шаг вперед что в российском чемпионате, что в еврокубках, должен включаться сразу в борьбу. Нужно понимать, что второстепенных матчей не бывает — это в прошлом году показал «Олимпиакос».
Думаю, у «Краснодара» должен быть хороший настрой на эту встречу. Верю, что класса достаточно, чтобы победить. Коэффициент — 1,92. На мой взгляд, очень хороший».
- 9 августа 2020
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