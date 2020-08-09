«Арсенал» — «Ахмат»: прогноз Егора Титова на матч 1-го тура чемпионата России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Арсенал» — «Ахмат».
Ставка: гол Луценко за 2.47.
«Времени прошло мало между сезонами, а изменения есть в командах, и серьезные. Пока сложно во многих встречах говорить о результате. «Арсенал» оставил главным тренером Подпалого. Есть кадровые изменения. У Ломовицкого аренда закончилась, Альварес ушел. Приобретений нет. В «Ахмате» новый главный тренер — Талалаев. Интересно посмотреть, что у него получится в Грозном. Многие ушли из команды — Глушаков тот же, Городов, трансферов немало. Думаю, пока команда достаточно сырая.
Интересно, что на финише прошлого сезона «Арсенал» проиграл дома «Ахмату», а еще и «Крыльям», которыми руководил Талалаев, причем крупно. Помнят об этом в Туле, захотят реабилитироваться. Но сложно понять, в каком состоянии будут команды.
Рискну поставить на гол Луценко. Мне кажется, у него осталась мотивация. Думаю, он захочет показать, что прошлый сезон не был случайностью. Ждем от него гола».
- 9 августа 2020
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