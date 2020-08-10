«МЮ» — «Копенгаген»: прогноз и ставка на матч 1/4 финала Лиги Европы

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Лиги Европы «МЮ» — «Копенгаген».
Ставка: гол «Копенгагена» за 1.97.
«Копенгаген» в первом матче гостил у турецкого «Истанбул Башакшехир». Тогда соперники выступили примерно на одном уровне, по игре скорее была бы логичной нулевая ничья. Однако хозяева на 88-й минуте заработали и реализовали пенальти, оформив небольшое преимущество.
Только вот в ответном поединке в Копенгагене им это не помогло. Ужа на четвёртой минуте встречи датчане открыли счёт, а к середине второго тайма довела преимущество до трёх голов. Турецкая команда делала неоднократные попытки исправить положение, но изменить итоговый счёт 3:1 по сумме 180 минут не сумела.
Вообще, «Копенгаген» показал себя крайне здорово. Он и в обороне действовал надёжно, и атаки проводил острые. Так что манкунианской защите теперь необходимо держать ухо востро, иначе можно на ровном месте создать себе дополнительные проблемы. Понятно, что по уровню исполнителей преимущество англичан колоссально.
С линией атаки и центром у «Манчестер Юнайтед» проблем нет никаких. Тут и ожививший партнёров Бруну Фернандеш, и выздоровевший Поль Погба, и раззабивавшееся трио Рашфорд-Марсьяль-Гринвуд. Однако проблемной зоной по-прежнему остаётся линия обороны, там периодически случаются непонятные эпизоды и привозы.
До сих пор остаются в лазарете защитники Люк Шоу и Аксель Туанзебе, а связка Магуайр-Бейи частенько сбоит. Так что вполне можно подумать над голом «Копенгагена». Букмекеры, между прочим, дают на него крепкий коэффициент 1.97. Ставка посмелее — 1Х + обе забьют за 2.26".
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