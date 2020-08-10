«Интер» — «Байер»: прогноз Александра Неценко на матч 1/4 финала Лиги Европы 10 августа

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Неценко дал прогноз на матч 1/4 финала Лиги Европы сезона-2019/2020 «Интер» — «Байер».



Ставка: победа «Интера» за 2.14.



«Здесь, как мне кажется, есть явный фаворит — это «Интер», по нескольким причинам. Во-первых, миланцы уже адаптированы к формату однораундового противостояния, поскольку совсем недавно обыграли «Хетафе». Пусть выглядели не слишком убедительно, но с физической готовностью всё было в порядке, поэтому к своим моментам подопечные Антонио Конте подошли с высоким уровнем КПД, в отличие от испанцев.



Во-вторых, мы видели, что «Хетафе» подходит с не самой лучшей готовностью, поскольку чемпионат у них завершился раньше, чем у итальянцев. Соответственно, «Байер» имеет ещё большие проблемы с тонусом. Главная звезда «Байера» Кайл Хаверц имел три момента в матче с «Рейнджерс» и ни одного не реализовал. Слишком много разговоров вокруг его возможного перехода в «Челси».



К тому же «Байер» давно уже завершил участие в чемпионате Германии, где потерял возможность сыграть в Лиге чемпионов, завершив сезон на пятом месте.



У «Интера» потрясающая готовность. После рестарта Серии А «Интер» проиграл всего один мяч, а в последних пяти вообще ничего не пропустил, при этом одержав 6 побед в последних 8 матчах. В этой ситуации, даже притом что Шкриньяр не будет играть в линии обороны, он может стать частью сделки по переходу в «Тоттенхэм», «Интер» должен побеждать и делать это в основное время, в очередной раз хорошо использовав свои моменты.



Лобовая победа «Интера» стоит 2.14. Рискну и поставлю именно на это. Надеюсь, нам повезёт. Удачи», — сказал Неценко.



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