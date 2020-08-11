«Ротор» — «Зенит»: прогноз и ставка на матч 1-го тура чемпионата России в Волгограде

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч РПЛ «Ротор» — «Зенит».

Ставка: победа «Зенита» всухую за 2.02.

«Ротор» оказался лучшим клубом ФНЛ по итогам минувшего первенства (которое так и не было доиграно), после долгого отсутствия вернувшись в элиту. Ближайший год обещает принести много непростых моментов: бюджет довольно скромный, существенно усилить состав не удалось, так что с большой долей вероятности предстоит борьба за выживание.



Приобретены несколько футболистов с опытом игры в РПЛ — вратарь Александр Довбня, защитник Седрик Гогуа (аренда), полузащитник Илья Жигулёв (аренда). На правах свободного агента пришёл Джано Ананидзе, который, разумеется, умеет играть в футбол, но большую часть карьеры провёл в лазарете. Также из «Шинника» выцепили защитника Олега Кожемякина, зимой находившегося на просмотре в «Ростове».



«Скамейка» практически отсутствует, а линия атаки сильно напрягает. Похоже, без пары-тройки новичков до конца лета не обойтись. Букмекеры прекрасно видят, что команды находятся на принципиально разных уровнях, а потому дают на лобовую победу «Зенита» скромнейший коэффициент 1.39.



В пользу «Ротора» говорят только два фактора — своё поле (около 15 тыс. болельщиков смогут попасть на трибуны, это солидно) и недавняя игра гостей в Суперкубке. С тех пор прошло всего трое суток, однако до того матча у «Зенита» имелось более двух недель. Вряд ли кто-то успел серьёзно устать, а тому же Деяну Ловрену не помешает набрать форму через игры.



В заключительной части минувшего сезона подопечные Сергея Семака набили руку на уверенных победах над середняками и аутсайдерами. Не видно предпосылок, за счёт которых «Ротор» сумеет зацепиться. Эйфория от выхода в РПЛ — это хорошо, но кадровые проблемы наверняка перевесят.



«Зенит» вряд ли станет рвать жилы и гнаться за крупным счётом, ведь уже 15-го числа предстоит выезд в Ростов-на-Дону. Ждём спокойной и уверенной победы фаворита на классе, скорее всего — с разницей в один-два мяча. Мы бы выбирали между П2 всухую за 2.02 и П2 + тотал меньше 3.5 мяча за 1.91".