«Ротор» — «Зенит». Прогноз: Дзюба, Азмун и Семак испортят волгоградцам возвращение в РПЛ

Состав у «Ротора» скромный, поддержки болельщиков и эмоций вряд ли хватит для сенсации.

11 августа «Ротор» и «Зенит» сыграют в матче 1-го тура РПЛ. Начало встречи — в 18:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Зенита» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.39. Успех «Ротора» оценён букмекерами коэффициентом 11.50.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата России «Ротор» — «Зенит»

Букмекеры не уверены, что матч РПЛ 11 августа «Ротор» — «Зенит» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.02, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.97. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 5.10.

Анализ и прогноз матча 1-го тура РПЛ «Ротор» — «Зенит» (11.08.2020)

Многострадальный чемпионат России сезона-2019/2020 завершился во второй половине июля, следом настал черёд финала Кубка России. Из-за пандемии коронавируса и вынужденного уплотнения календаря пришлось обойтись без паузы — футболисты получили считанное количество дней на отдых, а теперь снова возвращаются в бой.

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Первый тур завершится во вторник, 11 августа, двумя матчами. Наиболее ранний из них стартует в 18:00 мск в Волгограде, где местный «Ротор» сразится с «Зенитом». Понятно, что тут есть очевиднейший фаворит, поскольку лучший клуб страны будет выяснять отношения с новичком элитного первенства.

Сине-бело-голубые увенчали предыдущий сезон вторым золотым дублем в истории клуба: досрочно и без хлопот оставили позади конкурентов в РПЛ, а дальше дожали «Спартак» и «Химки» в Кубке России. Один официальный матч после паузы они уже провели, причём сделали это здорово.

В поединке за Суперкубок России удалось обставить «Локомотив» (2:1). Игра выдалась более чем бодрой, «железнодорожники» выглядели достойно и при доле везения могли бы рассчитывать на успех. Однако Михаил Кержаков в нужный момент подтащил, а в атаке петербуржцы оказались расчётливее.

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«Ротор» тем временем оказался лучшим клубом ФНЛ по итогам минувшего первенства (которое так и не было доиграно), после долгого отсутствия вернувшись в элиту. Ближайший год обещает принести много непростых моментов: бюджет довольно скромный, существенно усилить состав не удалось, так что с большой долей вероятности предстоит борьба за выживание.

Приобретены несколько футболистов с опытом игры в РПЛ — вратарь Александр Довбня, защитник Седрик Гогуа (аренда), полузащитник Илья Жигулёв (аренда). На правах свободного агента пришёл Джано Ананидзе, который, разумеется, умеет играть в футбол, но большую часть карьеры провёл в лазарете. Также из «Шинника» выцепили защитника Олега Кожемякина, зимой находившегося на просмотре в «Ростове».

Скамейка практически отсутствует, а линия атаки сильно напрягает. Похоже, без пары-тройки новичков до конца лета не обойтись. Букмекеры прекрасно видят, что команды находятся на принципиально разных уровнях, а потому дают на лобовую победу «Зенита» скромнейший коэффициент 1.39.

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В пользу «Ротора» говорят только два фактора — своё поле (около 15 тыс. болельщиков смогут попасть на трибуны, это солидно) и недавняя игра гостей в Суперкубке. С тех прошло всего трое суток, однако до того матча у «Зенита» имелось более двух недель. Вряд ли кто-то успел серьёзно устать, а тому же Деяну Ловрену не помешает набрать форму через игры.

В заключительной части минувшего сезона подопечные Сергея Семака набили руку на уверенных победах над середняками и аутсайдерами. Не видно предпосылок, за счёт которых «Ротор» сумеет зацепиться. Эйфория от выхода в РПЛ — это хорошо, но кадровые проблемы наверняка перевесят.

«Зенит» вряд ли станет рвать жилы и гнаться за крупным счётом, ведь уже 15 числа предстоит выезд в Ростов-на-Дону. Ждём спокойной и уверенной победы фаворита на классе, скорее всего — с разницей в один-два мяча. Мы бы выбирали между П2 всухую за 2.02 и П2 + тотал меньше 3.5 мяча за 1.91.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Ротор» — «Зенит» 11 августа 2020 года

«Зенит» вряд ли станет рвать жилы: позади битва за Суперкубок России с «Локомотивом», а уже 15 августа предстоит выезд в Ростов-на-Дону. В то же время разница в уровне исполнителей огромная, а с группой атаки у «Ротора» всё очень грустно. Ждём аккуратную победу фаворита на классе, скорее всего — всухую.

Ставка: победа «Зенита» всухую за 2.02.

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