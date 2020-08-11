«Вулверхэмптон» — «Севилья»: прогноз Артура Петросьяна на игру Лиги Европы 11 августа

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1/4 финала Лиги Европы сезона-2019/2020 «Вулверхэмптон» — «Севилья».



Ставка: победа «Севильи» с форой (0) за 1.50.



«У «волков» получился неоднозначный сезон. С одной стороны, команда провела много ярких матчей в чемпионате Англии и в Европе. Команда заслуживала всяческих эпитетов. Но с другой стороны, находясь достаточно близко к зоне Лиги чемпионов, команда финишировала на седьмом месте, а после финала Кубка Англии стало ясно, что даже в Лигу Европы не попадает.



Не очень здорово последний отрезок сезона провела команда. Здесь, как мне кажется, две причины. Во-первых, ранее начало этого сезона. Аж в июле 2019 года «Вулверхэмптон» провёл свой первый матч в Лиге Европы. Вторая причина — в целом отсутствие свежести наблюдалось у команд и в атаке особенно. «Волки» традиционно играют вторым номером.



Очень важны атакующие реактивные действия игроков атаки, в частности Адама Траоре. Траоре давно играет через боль, на уколах. Давно уже должна была состояться операция на больном плече. Но вместе с командой и клубом они решили повременить. Соответственно, Траоре мучается, но играет. В последних восьми матчах у него ни одного результативного действия. За весь год один забитый мяч, а ведь это самый дорогой и самый опасный игрок команды. В общем, именно с этими двумя причинами и связаны некоторые проблемы у «волков».



Дисциплинированность начала страдать. Вы видели матч с «Олимпиакосом». Греки, если бы были более удачливыми, то могли не только сыграть вничью, но и выиграть. Было создано много моментов у ворот «волков», что редкость для этой команды.



«Севилья» произвела отличное впечатление в матче с «Ромой», которая была на ходу. Отлично смотрелась в последних турах Серии А, но «Севилья» ничего «Роме» не позволила. А в свою очередь делала всё, что хотела, во время владения мячом. «Рома» вполне могла не просто проиграть, а уступить разгромно.



В целом в «Севилье» всё хорошо. Команда провела отличный сезон, пробилась в Лигу чемпионов. Лопетеге все довольны в клубе. Изначально были сомнения при назначении баска, но сейчас все довольны. Приходит результат. Отлично взаимодействует во всех линиях, остро действует, несмотря на то что в команде фактически нет звёзд, разве что Окампос впереди и пара центральных защитников, один из которых может перейти в «Арсенал» за 50 миллионов фунтов.



Я думаю, что на данный момент «Севилья» сильнее «Вулверхэмптона», и касательно ставок плясал бы от андалусийцев. Самый осторожный вариант здесь — это «Севилья» с форой (0). Можно попробовать и проход «Севильи» в полуфинал. И на то и на другое коэффициент в районе 1.60. Я бы ещё поставил на победу «Севильи» в основное время. Коэффициент падает, но можно отыскать кэф на это событие в районе 2.30», — сказал Петросьян.



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

«Вулверхэмптон» — «Севилья». Прогноз: гроза грандов АПЛ испортит день хозяйке Лиги Европы «Волки» неудобны испанцам стилистически, так что «Севилью» ожидают проблемы.