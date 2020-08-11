«Вулверхэмптон» — «Севилья»: прогноз Константина Генича на матч 1/4 финала Лиги Европы

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ», постоянный эксперт «Рейтинга Букмекеров» Константин Генич сделал прогноз на матч «Вулверхэмптон» — «Севилья» в 1/4 финала Лиги Европы сезона-2019/2020.



Ставка: победа «Севильи» за 2.21.



«Одна из самых интересных пар на этой стадии — это «Вулверхэмптон» против «Севильи». Английский клуб с трудом прошел «Олимпиакос» в 1/8 финала. Если бы не уверенная игра Руя Патрисиу, то греки могли бы перевести игру в овертайм. Чуть-чуть повезло «волкам». На радость своим болельщикам команда прошла дальше. У «Вулверхэмптона» единственный шанс зацепиться за еврокубки — выиграть Лигу Европы сейчас.



В четвертьфинал еврокубков «Вулверхэмптон» не выходил аж с 1972 года. Тогда он дошел до финала Кубка УЕФА.



Сейчас фаворитом пары считается «Севилья», которая очень мощно смотрелась в игре с «Ромой». Забила два, даже три, но один мяч был отменен. Очень уверенно играла «Севилья», на классе прошла крепкий итальянский клуб. Думаю, что что-то интересное команда Лопетеги должна придумать и под матч с «Вулверхэмптоном».



С точки зрения футбола, «Севилья» выглядит интереснее. С точки зрения мощи, наверное, англичане с Адама Траоре выглядят убедительнее. Плюс есть Рауль Хименес, который регулярно забивает в этой Лиге Европы.



Я бы здесь отталкивался от понимания, в какой футбол будет играть «Севилья». И в этой связи я бы взял ее чистую победу за очень приличный коэффициент. Мне кажется, что «Севилья» сейчас очень хорошо готова. И Лопетеги должен переиграть Нуну на шахматной доске. Но посмотрим, что будет на футбольном поле», — сказал Генич.



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