«Крылья Советов» — «СКА-Хабаровск»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч 3-го тура ФНЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч ФНЛ «Крылья Советов» — «СКА-Хабаровск».

Ставка: победа «Крыльев Советов» за 1.80.

«СКА-Хабаровск» набрал три очка в двух турах, но тут нужно учитывать календарь. В первом туре удалось одолеть «Аланию» (4:2), которая узнала о попадании в ФНЛ за неделю до старта и перегорела. А накануне состоялось поражение от «Текстильщика» (0:1): быстрый гол, полное территориальное преимущество, слишком много брака в завершающей стадии.



Подопечные Алексея Поддубского много владели мячом и имели подходы, но постоянно чего-то не хватало: неточный пас, поспешный удар, плохая обработка, неверно принятое решение в очевидной ситуации. На ничью они, может, и наиграли, однако никак не больше того.



«Крылья Советов» вполне логично идут у букмекеров фаворитом. Состав у них крепче, а СКА традиционно не блещет на выезде. Скажем, в прошлом сезоне клуб одержал всего четыре победы в 13 гостевых матчах и пропустил 21 мяч. То есть почти полторы штуки в среднем за 90 минут. Многовато.



Мы бы выбирали между ИТБ 1.5 гола «Крыльев Советов» за 2.04 и лобовой победой хозяев за 1.80. Самарцам пора выбираться из подвала турнирной таблицы. Две игры позади, какое-никакое взаимопонимание должно появиться".