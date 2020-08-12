«Оренбург» — «Алания»: прогноз Валерия Непомнящего на матч ФНЛ

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч ФНЛ «Оренбург» — «Алания».
Ставка: победа «Оренбурга» за 1.61.
«Конечно, для меня «Оренбург» является фаворитом, без сомнений. У команды выше уровень, и она способна победить на своём поле. Хозяева превосходят в классе своего соперника, всё-таки после вылета из РПЛ у «Оренбурга» почти не изменился состав.
Сейчас пока сложно говорить, можно ли считать «Оренбург» одним из главных фаворитов сезона в ФНЛ. Нужно посмотреть хотя бы 10 туров и после этого уже делать какие-то предположения.
«Алания» после поражения в стартовом туре от «СКА-Хабаровска» выиграла матч прошлого тура у «Чайки» (3-0). В «Алании» сейчас есть группа игроков высокого уровня. Вообще осетинский футбол славен тем, что команда будет иметь в своём составе техничных игроков. Вопрос в том, насколько им хватит бойцовских качеств, всё-таки ФНЛ непростая лига», — сказал Непомнящий.
Делайте ставки в «Бетмастере»: конкурс на 300 000 рублей, бесплатное участие, статистика прогнозов и таблица лидеров. Подходит опытным игрокам, начинающим прогнозистам и тем, кто никогда не делал ставки.
- 12 августа 2020
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
01:10
-
01:00
-
00:35
- 11 августа 2020
-
21:15
-
20:45
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:50
-
15:45
-
15:30