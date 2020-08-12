«Оренбург» — «Алания»: прогноз Валерия Непомнящего на матч ФНЛ

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч ФНЛ «Оренбург» — «Алания».



Ставка: победа «Оренбурга» за 1.61.



«Конечно, для меня «Оренбург» является фаворитом, без сомнений. У команды выше уровень, и она способна победить на своём поле. Хозяева превосходят в классе своего соперника, всё-таки после вылета из РПЛ у «Оренбурга» почти не изменился состав.



Сейчас пока сложно говорить, можно ли считать «Оренбург» одним из главных фаворитов сезона в ФНЛ. Нужно посмотреть хотя бы 10 туров и после этого уже делать какие-то предположения.



«Алания» после поражения в стартовом туре от «СКА-Хабаровска» выиграла матч прошлого тура у «Чайки» (3-0). В «Алании» сейчас есть группа игроков высокого уровня. Вообще осетинский футбол славен тем, что команда будет иметь в своём составе техничных игроков. Вопрос в том, насколько им хватит бойцовских качеств, всё-таки ФНЛ непростая лига», — сказал Непомнящий.



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