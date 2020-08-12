«Аталанта» — «ПСЖ»: угадай победителя — получи 500 рублей!
Сегодня, 12 августа, «Аталанта» сыграет с «ПСЖ» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Начало — в 22:00 мск. У вас есть шанс получить быстрый бонус — 500 рублей от букмекерской компании ФОНБЕТ для новых игроков!
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