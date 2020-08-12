«Аталанта» — «ПСЖ»: угадай победителя — получи 500 рублей!

Сегодня, 12 августа, «Аталанта» сыграет с «ПСЖ» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Начало — в 22:00 мск. У вас есть шанс получить быстрый бонус — 500 рублей от букмекерской компании ФОНБЕТ для новых игроков!



Забери свой бонус в два простых шага.



1. Дай прогноз на исход матча «Аталанта» — «ПСЖ» на странице акции.

2. Получи 500 рублей за верный прогноз по номеру телефона.



Уверен, что знаешь исход матча?! Получи бесплатную ставку 500 рублей за точный прогноз на матч Лиги чемпионов.