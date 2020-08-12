«Вашингтон» — «Айлендерс»: эксперты оценили шансы Овечкина забить в первом матче серии

12 августа в матче первого раунда плей-офф НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» встретится с «Нью-Йорк Айлендерс». Начало игры — в 22:00 мск. В прямом эфире игру покажет «Яндекс.Эфир».

Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом номинальных хозяев: поставить на победу «Вашингтона» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.26, успех «Айлендерс» идёт у букмекеров за 2.96.



Букмекеры уверены, что матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Йорк Айлендерс» 12 августа не будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.20, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.82. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.50.

Гол Александра Овечкина идёт за 1.72 (58%). Поставить на итоговую победу «Вашингтона» предлагают за 1.74, успех «Айлендерс» доступен за 2.22.