«Филадельфия» — «Монреаль»: прогноз и ставка на первый матч серии Кубка Стэнли

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч НХЛ «Филадельфия» — «Монреаль».

Ставка: победа «Филадельфии» за 2.14.

«Монреаль» прыгнул выше головы в раунде плей-ин, выбив «Питтсбург» в четырёх матчах. Справедливости ради, «Пенс» были абсолютно непохожи на себя. Они просто оказались не готовы к возобновлению сезона: руки помнят, глаза видят, но ноги абсолютно не бегут. Выигрывать на чистых шайбах не получилось.



Шансы имелись, однако Мэтт Мюррей и Тристан Джерри вчистую проиграли вратарскую дуэль Кэри Прайсу. «Хабс» действовали вторым номером, караулили потери в средней зоне и старались убегать в контратаки. А в защите ловили шайбы на себя и исправно зачищали пятак — на удивление этого хватило, чтобы пройти дальше.



Понятно, что канадский клуб продолжит делать то же самое и дальше. Ведь иных вариантов тут нет — слишком скромный состав. Вся угроза исходит от ведущей тройки, ни одного гола в большинстве за четыре матча, слабые нижние звенья и четыре защитника уровня плей-офф НХЛ. Маловато будет.



«Канадиенс» предложит всё тот же старательный хоккей, пытаясь компенсировать нехватку индивидуального таланта желанием. Вот только на этот раз шансы на успех кажутся крайне скромными, поскольку «Филадельфия» великолепно готова физически. Круговой турнир это доказал.



Состав у «Флайерз» молодой, хоккеисты быстро вошли в ритм и здорово бегут. А самое главное, тут полный порядок с обороной. Ну и вратарь чертовски хорош — Картер Харт прекратил чехарду на последнем рубеже, а потому «лётчики» сейчас рассматриваются как один из теневых претендентов на Кубок Стэнли.



Прайс наверняка вытащит для «Монреаля» один матч, если повезёт — два. Но рассчитывать на большее тут не приходится. Даже странно, что на лобовую победу фаворита дают крепкий коэффициент 2.14. В принципе линия позволяет взять П1 с нулевой форой на аккуратный коэффициент 1.65».

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