«Филадельфия» — «Монреаль». Прогноз: Проворов, Кутюрье и Жиру расправятся с Кэри Прайсом

13 августа в матче первого раунда плей-офф НХЛ «Филадельфия Флайерз» встретится с «Монреаль Канадиенс». Начало игры — в 03:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом номинальных хозяев: поставить на победу «Филадельфии» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.14, успех «Монреаля» идёт у букмекеров за 3.28.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Филадельфия Флайерз» — «Монреаль Канадиенс»

Букмекеры уверены, что матч НХЛ «Филадельфия Флайерз» — «Монреаль Канадиенс» 13 августа не будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.20, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.82. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.33.

Анализ и прогноз матча НХЛ «Филадельфия Флайерз» — «Монреаль Канадиенс» (13.08.2020)

На дворе середина августа — самое время для крутого хоккея! НХЛ вернулась в строй после вынужденной паузы спустя 4,5 месяца. Разгон остался позади. Все участники успели провести тренировочные лагери (пусть и довольно короткие), а также сыграли в последние дни июля по одному контрольному матчу.

«Вашингтон» — «Айлендерс». Прогноз: Овечкин, Кузнецов и Ковальчук спасуют перед Варламовым «Кэпиталз» не впечатлили в круговом раунде, а Барри Тротц прекрасно знает свою бывшую команду.

Дальше 16 клубов провели раунд плей-ин до трёх побед, а по четыре лучшие команды из каждой конференции встретились между собой, чтобы определить посев в первом раунде Кубка Стэнли. На этом аперитив можно считать завершённым, дальше начинается основное блюдо. 12 августа стартовал плей-офф НХЛ.

Напомним, что деление на хозяев и гостей вплоть до конца сезона будет условным. Дело в том, что матчи принимают два города в Канаде — Эдмонтон и Торонто. А «Эдмонтон Ойлерс» и «Торонто Мэйпл Лифс» вылетели на стадии квалификационного раунда. Следовательно, все 16 клубов будут в абсолютно равных условиях.

На Востоке в дело последними вступят «Филадельфия Флайерз» и «Монреаль Канадиенс». Команды выйдут на лёд «Скотиабанк-Арены» в Торонто в 03:00 мск 13 августа. Имя фаворита в этой серии не вызывает никаких вопросов. «Лётчики» здорово провели регулярный чемпионат и закрепили успех в круговом турнире.

«Крылья Советов» — «СКА-Хабаровск». Прогноз: Комбаров, Фролов и Чернов покинут дно ФНЛ В двух турах самарцы набрали всего одно очко.

Они одержали три победы из трёх возможных, все в основное время. За 180 минут пропустили всего три шайбы. Досталось «Бостону» (4:1), «Вашингтону» (3:1) и «Тампе» (4:1). Естественно, при таких результатах они получили первый номер посева в четвертьфинале конференции и слабейшего из всех возможных соперников.

«Монреаль» прыгнул выше головы в раунде плей-ин, выбив «Питтсбург» в четырёх матчах. Справедливости ради, «Пенс» были абсолютно непохожи на себя. Они просто оказались не готовы к возобновлению сезона: руки помнят, глаза видят, но ноги абсолютно не бегут. Выигрывать на чистых шайбах не получилось.

Шансы имелись, однако Мэтт Мюррей и Тристан Джерри вчистую проиграли вратарскую дуэль Кэри Прайсу. «Хабс» действовали вторым номером, караулили потери в средней зоне и старались убегать в контратаки. А в защите ловили шайбы на себя и исправно зачищали «пятак» — на удивление этого хватило, чтобы пройти дальше.

«Аталанта» — «ПСЖ». Прогноз: Неймар, Икарди и Кейлор Навас уберут с пути жемчужину Серии А Итальянцы остались без Йосипа Иличича, а это ключевой игрок группы атаки.

Понятно, что канадский клуб продолжит делать то же самое и дальше. Ведь иных вариантов тут нет — слишком скромный состав. Вся угроза исходит от ведущей тройки, ни одного гола в большинстве за четыре матча, слабые нижние звенья и четыре защитника уровня плей-офф НХЛ. Маловато будет.

«Канадиенс» предложит всё тот же старательный хоккей, пытаясь компенсировать нехватку индивидуального таланта желанием. Вот только на этот раз шансы на успех кажутся крайне скромными, поскольку «Филадельфия» великолепно готова физически. Круговой турнир это доказал.

Состав у «Флайерз» молодой, хоккеисты быстро вошли в ритм и здорово бегут. А самое главное — тут полный порядок с обороной. Ну и вратарь чертовски хорош — Картер Харт прекратил чехарду на последнем рубеже, а потому «лётчики» сейчас рассматриваются как один из теневых претендентов на Кубок Стэнли.

«Факел» — «Балтика». Прогноз: Бесчастных, Брызгалов и Яковлев не справятся с Кашчеланом После прихода Евгения Калешина «Балтика» набрала в трёх личных встречах семь очков.

Прайс наверняка вытащит для «Монреаля» один матч, если повезёт — два. Но рассчитывать на большее тут не приходится. Даже странно, что на лобовую победу фаворита дают крепкий коэффициент 2.14. В принципе, линия позволяет взять П1 с нулевой форой на аккуратный коэффициент 1.65.

Прогноз и ставки на матч «Филадельфия Флайерз» — «Монреаль Канадиенс» 13 августа 2020 года

«Монреаль» сенсационно выбил «Питтсбург» в квалификационном раунде, но теперь шутки кончились. «Пенс» оказались слабы готовы физически, а вот у «лётчиков» с кондициями полный порядок. Состав молодой, лидеры бегут и давят. За счёт глубины ростера «Филадельфия» наверняка пройдёт дальше без особых проблем.

Ставка: победа «Филадельфии» за 2.14.

Делайте ставки в "Бетмастере": конкурс на 300 000 рублей, бесплатное участие, статистика прогнозов и таблица лидеров. Подходит опытным игрокам, начинающим прогнозистам и тем, кто никогда не делал ставки.