«Тампа-Бэй» — «Коламбус»: прогноз Павла Лысенкова на матч 1-го раунда Кубка Стэнли

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на 2-й матч 1-го раунда Кубка Стэнли сезона-2019/2020 «Тампа-Бэй» — «Коламбус».



Ставка: ничья в основное время за 4.12.



«Второй матч серии первого раунда – «Тампа» рубится с «Коламбусом». Мне не надо вам напоминать, чем завершилась первая игра. Пять овертаймов, безумное количество рекордов, установленных в XXI веке, – 88 бросков нанесла «Тампа» по воротам Корписало, который сделал 85 сейвов. В этих рекордах можно запутаться, давайте спрогнозируем, что будет дальше.



Дальше будет матч через день, который начнётся в 15:00 по местному времени. Как я понимаю, у команд будет время восстановиться, потому что за спиной нет долгого регулярного чемпионата, все свеженькие, а день отдыха пойдёт всем на пользу. Не будет такого, что более возрастная команда будет еле волочить ноги во второй игре.



«Коламбус» в первом матче мало в чём уступил «Тампе». Он два раза уступил в счёте, сделал 62 блока против 30 у «Тампы». Мне показалось, что «Коламбус» — это крепкий орешек, который будет тяжело взломать во второй игре.



Здесь трудно поставить на победу «Тампы». «Коламбус» будет упираться, Кописало снова окажется в воротах. У меня здесь мысли только о том, что либо «Коламбус» выиграет в основное время, либо будет овертайм. Это очень упорная серия, а коэффициент 4.12 так и манит к тому, чтобы предсказать шестой овертайм в этой мегаупорной битве», — сказал Лысенков.



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«Тампа» — «Коламбус». Прогноз: Кучеров, Василевский и Хедман обойдутся без пяти овертаймов Накануне команды провели на льду больше 150 минут, времени на отдых практически не было.