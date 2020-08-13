«РБ Лейпциг» — «Атлетико»: прогноз Михаила Поленова на игру Лиги чемпионов 13 августа

Известный комментатор Михаил Поленов дал прогноз на матч Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» — «Атлетико».
Ставка: меньше 3 мячей в матче за 1.64.
«Турнир сейчас похож на чемпионат Европы. Всего одна игра в плей-офф, для нас это, конечно, лучше. Каждый матч решающий. Обсудим матч «РБ Лейпциг» — «Атлетико».
Эта игра изначально выглядела более привлекательной, чем сейчас, с точки зрения интриги. Отъезд Тимо Вернера в «Челси» — очень серьёзный удар по нынешнему «Лейпцигу».
Думаю, что у немецкой команды теперь всего два козыря. Первый — тактическая гибкость. Мы прекрасно знаем, какую игру предпочитает Юлиан Нагельсман. Это было в «Хоффенхайме», это особенно чётко прослеживается в его нынешней команде. Ну и второй момент — габариты игроков, в составе «Лейпцига» довольно много рослых футболистов. У «Атлетико» с такими командами известные проблемы.
Но мне кажется, что «Атлетико» славен своим умением сыграть именно так, как надо с любым соперником. У «Лейпцига» достаточно тяжёлый был период, когда команда выходила из карантина. Мы не знаем, как команда провела время после чемпионата, насколько эта ситуация исправилась.Ну а «Атлетико» был очень хорош. И это повод для оптимизма для болельщиков испанцев.
Когда команда Симеоне в хорошей форме, то она может скрыть свои минусы прекрасным взаимодействием и подстраховкой. Это то, что у «Атлетико» было, есть и будет.
Фаворитизм «Атлетико» диктует логику низового матча. Играем тотал меньше 2.5 с коэффициентом 1.64», — сказал Поленов.
Делайте ставки в «Бетмастере»: конкурс на 300 000 рублей, бесплатное участие, статистика прогнозов и таблица лидеров. Подходит опытным игрокам, начинающим прогнозистам и тем, кто никогда не делал ставки.
- 13 августа 2020
-
17:15
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:00
-
10:15
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
- 12 августа 2020
-
21:15
-
20:45
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:00