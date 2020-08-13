«РБ Лейпциг» — «Атлетико»: прогноз Михаила Поленова на игру Лиги чемпионов 13 августа

Известный комментатор Михаил Поленов дал прогноз на матч Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» — «Атлетико».



Ставка: меньше 3 мячей в матче за 1.64.



«Турнир сейчас похож на чемпионат Европы. Всего одна игра в плей-офф, для нас это, конечно, лучше. Каждый матч решающий. Обсудим матч «РБ Лейпциг» — «Атлетико».



Эта игра изначально выглядела более привлекательной, чем сейчас, с точки зрения интриги. Отъезд Тимо Вернера в «Челси» — очень серьёзный удар по нынешнему «Лейпцигу».



Думаю, что у немецкой команды теперь всего два козыря. Первый — тактическая гибкость. Мы прекрасно знаем, какую игру предпочитает Юлиан Нагельсман. Это было в «Хоффенхайме», это особенно чётко прослеживается в его нынешней команде. Ну и второй момент — габариты игроков, в составе «Лейпцига» довольно много рослых футболистов. У «Атлетико» с такими командами известные проблемы.



Но мне кажется, что «Атлетико» славен своим умением сыграть именно так, как надо с любым соперником. У «Лейпцига» достаточно тяжёлый был период, когда команда выходила из карантина. Мы не знаем, как команда провела время после чемпионата, насколько эта ситуация исправилась.Ну а «Атлетико» был очень хорош. И это повод для оптимизма для болельщиков испанцев.



Когда команда Симеоне в хорошей форме, то она может скрыть свои минусы прекрасным взаимодействием и подстраховкой. Это то, что у «Атлетико» было, есть и будет.



Фаворитизм «Атлетико» диктует логику низового матча. Играем тотал меньше 2.5 с коэффициентом 1.64», — сказал Поленов.



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