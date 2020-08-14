«Спартак» — «Ахмат»: прямой эфир, где смотреть онлайн трансляцию, по какому каналу покажут
Сегодня, 14 августа, «Спартак» примет «Ахмат» в матче 2-го тура чемпионата России. Начало игры — в 20:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».
Эксперты считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.76. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 5.50. Ставки на ничью принимают за 3.96.
Букмекеры считают, что матч РПЛ «Спартак» — «Ахмат» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.11, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.89. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.16. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.61.
Если отличиться сумеют обе команды, сыграет коэффициент 1.90. Ставки на пенальти принимаются за 2.33.
«Спартак» — «Ахмат». Прогноз: даже Турбин не помешает Соболеву и Бакаеву забить два мяча
Атака красно-белых не заметит отсутствия Кокорина и ошибок судей.
- 14 августа 2020
-
19:15
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:10
-
18:05
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:16
-
17:13
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:10
-
16:00
-
15:45
-
15:44
-
15:31
-
15:15
-
15:00
-
14:50
-
14:45
-
14:30
-
14:00
-
13:50
-
13:30
-
13:10
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:05
-
12:00
Партнерский контент