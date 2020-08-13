«Спартак» — «Ахмат». Прогноз: даже Турбин не помешает Соболеву и Бакаеву забить два мяча

14 августа «Спартак» примет «Ахмат» в матче 2-го тура чемпионата России. Начало игры — в 20:00 мск. Эксперты считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.76. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 5.50.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата России «Спартак» — «Ахмат»

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Спартак» — «Ахмат» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.11, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.89. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.16. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.61.

Анализ и прогноз матча 2-го тура РПЛ «Спартак» — «Ахмат» (14.08.2020)

Не успели болельщики отметить завершение сезона-2019/2020, как начался новый. Пандемия коронавируса внесла свои коррективы. Первый тур несколько растянулся на четыре дня и завершился 11 августа, а уже 14 августа стартует второй. Открыть программу в пятницу предстоит шести клубам, в одном из матчей сойдутся «Спартак» и «Ахмат».

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Красно-белые начали сезон приобретением лишь одного очка. Принимали сохранивший прописку в российской элите «Сочи» и скатали с ним результативную ничью — 2:2. Причём дотянуть до победы не хватило совсем чуть-чуть, в результате чего последующие дни превратились в одно бесконечное ток-шоу.



Тут надо бы сказать, что сочинцы смотрелись весьма неплохо на фоне хозяев, вот только нужно учитывать, что было это уже при счёте 2:0. Москвичи забили два гола к 10-й минуте, после чего ослабили хватку. Однако главный арбитр встречи Василий Казарцев поставил два, мягко говоря, неоднозначных пенальти в ворота Александра Максименко. Один из них на 15-й минуте, а другой — вообще на 90-й.

По первому из них ещё можно спорить, хотя сомнений предостаточно. А вот в эпизоде со вторым 11-метровым ошибка арбитра признана на официальном уровне. Разумеется, угрозы о снятии с чемпионата остались только в диктофонах журналистов. А Евгению Турбину теперь не позавидуешь: если что-то пойдёт не так, последствия окажутся серьёзными.

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«Ахмат» из Грозного первую встречу в новом сезоне провёл в гостях у тульского «Арсенала» и тоже ограничился одним баллом. Игра получилась не самая зрелищная и завершилась нулями на табло. Впрочем, соперники смотрелись примерно на одном уровне, так что результат вполне логичен.



В межсезонье, которое длилась всего чуть больше двух недель, грозненцы сменили главного тренера. Теперь команду возглавляет Андрей Талалаев, уже успевший познакомиться с прелестями Российской Премьер-Лиги. Специалист в концовке прошлого сезона пытался спасти от вылета самарские «Крылья Советов», даже набрал с ними девять очков в шести турах.



Однако добиться первой победы с новым коллективом в ближайшее время будет тяжеловато. Московский «Спартак» на старте сезона выглядит мощно, а судейские фокусы только добавят футболистам злости. При этом на его стороне не только домашнее поле, но ещё и статистика личных встреч. В семи из девяти предыдущих матчей столичный клуб одерживал победы.

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Стоит также обратить внимание и на то, что матчи между грозненцами и москвичами, как правило, получаются крайне интересными. Тут всего лишь один низовой поединок за 11 последних противостояний. Для малорезультативного чемпионата России подобная статистика — большая редкость.

При таких раскладах комбинированная ставка 1Х + тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 2.45 выглядит заманчиво. Всё же красно-белые сколотили в межсезонье крайне опасную атаку, которая в матче с сочинцами уже успела себя показать. Вариант попроще — ИТБ 1.5 гола хозяев, на него букмекеры предлагают 1.90.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Спартак» — «Ахмат» 14 августа 2020 года

«Спартак» сейчас выглядит мощно. В предыдущем матче он забил два гола уже к 10-й минуте, оставшись без победы только благодаря чудесам от арбитров. Думается, случившееся только разозлит красно-белых. «Ахмат» попал в умелые руки Андрея Талалаева, но для результата потребуется некоторое время. На наш взгляд, москвичи покажут класс.



Ставка: «Спартак» не проиграет + тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 2.45.



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