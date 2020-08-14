«Барселона» — «Бавария»: где будет трансляция, смотреть онлайн, во сколько начало матча ЛЧ

14 августа «Барселона» сыграет с «Баварией» в матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Начало игры — в 22:00 мск. В прямом эфире встречу покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1».

Эксперты отдают предпочтение баварцам: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.02. Успех каталонской команды оценён букмекерами коэффициентом 3.74. Ставки на ничью принимаются за 4.15.



Букмекеры считают, что матч плей-офф Лиги чемпионов «Барселона» — «Бавария» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.61, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.62. Если забьют каталонцы, сыграет коэффициент 1.31. Гол баварцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.13.

Проход «Барселоны» идёт за 2.48, проход «Баварии» — за 1.54.