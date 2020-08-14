«Арсенал» — «Уфа»: прогноз Артура Петросьяна на матч 2-го тура РПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 2-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Арсенал» — «Уфа».
Ставка: «Арсенал» не проиграет и меньше 3 мячей в матче за 1.97.
«Уфа» совсем невзрачно выглядела в игре с «Краснодаром». Лишившись Фомина, она сильно ослабила опорную зону, а без Урунова потеряла в креативе. Как результат уфимцы выглядели посредственно практически во всех компонентах игры и были заслуженно разгромлены.
«Арсенал» неплохо двигался, немало атаковал, но до реальных голевых моментов дело в игре с «Ахматом» почти не доводил. В двух матчах прошлого сезона между этими командами был забит всего один мяч – нулевая ничья в Уфе и минимальная победа туляков дома. Думаю, что-то вроде этого получится и на этот раз. «Арсенал» будет ближе к победе и если наладит последний пас, то как минимум раз отличится», — сказал Петросьян.
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