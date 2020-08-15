«Локомотив» — «Краснодар»: прогноз Александра Аксёнова на матч чемпионата России

Комментатор Александр Аксёнов дал прогноз на матч 2-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Локомотив» — «Краснодар».

Ставка: обе забьют за 2.00, гол Смолова за 2.75.

«Центральный матч второго тура РПЛ пройдет в Черкизове, встречаются «Локомотив» и «Краснодар». Клубы готовятся выступить в Лиге чемпионов, да и в нашем чемпионате будут бороться минимум за это право. Поэтому весьма непросто определить фаворита и возможного победителя.



«Локомотив» при Николиче почти не проигрывает, но при этом почти всегда пропускает. Особенно это касается матчей с ближайшими конкурентами. Команда умеет дисциплинировано действовать у своих ворот, но ошибки периодически возникают. «Краснодар» сейчас хорош в атаке, и матч с «Уфой» это подтвердил. В прекрасной форме находятся Вандерсон и Кабелла, весьма опасен Берг. И даже при этом матч с командой из Уфы не прошел без ошибок у своих ворот: где мастерства не хватило подопечным Вадима Евсееева, «Локо» может наказать.



И еще одна тема — возможный гол Федора Смолова. В матче с «Рубином» Смолов был очень активен, пытался забить, но не получилось. А тут встреча с бывшей командой, а Федор в прекрасной форме. Мой прогноз на матч «Локомотив» — «Краснодар» — обе забьют и гол Федора Смолова».