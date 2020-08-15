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«Манчестер Сити» — «Лион»: прогноз Ровшана Аскерова на матч 1/4 финала Лиги чемпионов

«Манчестер Сити» — «Лион»: прогноз Ровшана Аскерова на матч 1/4 финала Лиги чемпионов
Ставки / Прогнозы 0

Знаток «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Лион».

Ставка: обе забьют за 2.03, тотал больше 2.5 мяча за 1.57.

«Гвардиола уничтожил прессингом неплохо игравший «Реал». Что ему «Лион», который чудом сумел убрать с дороги замотивированный, но убитый Сарри «Ювентус»? Думаю, французский клуб не справится с таким опытным кубковым бойцом, как «Ман Сити». Руди Гарсия против каталонского тренера – как против Голиафа. Вот сумеет ли он стать Давидом, найдёт ли нужный камушек для убойного броска пращой?

Защита «горожан» иногда радует в этом сезоне атаку соперников. В этом стоит искать счастье парням Гарсии, как это удалось соперникам Гвардиолы по полуфиналу Кубка Англии».

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