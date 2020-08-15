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«Ман Сити» — «Лион»: прогноз Виктора Гусева на матч Лиги чемпионов

«Ман Сити» — «Лион»: прогноз Виктора Гусева на матч Лиги чемпионов
Ставки / Прогнозы 0

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020 «Манчестер Сити» — «Лион».

Ставка: обе забьют за 2.00.

«Начну с того, что назову бомбардиров. Именно от этого буду отталкиваться в ставке. У Мемфиса Депая шесть забитых мячей. У Габриэла Жезуса и Рахима Стерлинга тоже по шесть. Уверен, кто-то из них забьёт в предстоящем матче.

В Лиге чемпионов-2018/2019 они играли в одной группе. По сумме двух матчей — общая победа «Лиона». Во Франции была ничья, а на выезде «Лион» неожиданно выиграл — 2:1. Наверное, футболисты «Сити» это помнят.

«Ман Сити» здорово выступает в Лиге чемпионов: семь побед и две ничьи. В третий раз подряд в 1/4 финала выходит «Сити». На предыдущей стадии англичане выбили из турнира мадридский «Реал».

Французский «Лион» в последний раз выходил в четвертьфинал десять лет назад. Но к этой встрече «Лион» подходит без серьезной игровой практики. Чемпионат Франции был завершен еще в апреле из-за коронавируса. В 1/8 финала «Лион» прошел «Ювентус» не без определенной дозы везения.

Возвращаюсь к тому, что говорил в начале. Уж очень сильны форварды в обеих командах. Мой прогноз — обе команды забьют в основное время. Коэффициент — 2.00».

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