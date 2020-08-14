«Спартак» — «Ахмат»: ставка Александра Неценко на матч чемпионата России

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Неценко дал прогноз на матч 2-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Спартак» — «Ахмат».



Ставка: победа «Спартака» за 1.68.



«Конечно, Андрей Талалаев умеет за короткий срок завести команду, добавить ей характера, чётких указаний и заставить соперника потеть. Однако «Спартак» всё равно сильнее по составу. Судейская истерия наконец должна привести к нормальному арбитражу Турбина в предстоящей встрече, поэтому у красно-белых при домашней поддержке будут реальные шансы победить. За последние 13 домашних матчей «Спартак» обыгрывал «Ахмат» 8 раз, уступив лишь дважды.



Также 3 последние встречи заканчивались обязательной победой столичного клуба (3:0, 3:1, 3:1). Даже несмотря на то что Кокорин снова занедужил и его не ждут в предстоящей встрече, у красно-белых для успеха над грозненцами есть Соболев, Ларссон, Понсе и Глушенков. С «Сочи» «Спартак» забил 2 быстрых гола, а Глушенков мог добавить ещё два. Понятно, что «Ахмат», засушивший игру с «Арсеналом» (2 удара в створ и 0:0), точно не будет ввязываться в открытый футбол. Но и класса гостям не хватит даже для ничьей. Тем более на таком эмоциональном фоне», — сказал Неценко.



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«Спартак» — «Ахмат». Прогноз: даже Турбин не помешает Соболеву и Бакаеву забить два мяча Атака красно-белых не заметит отсутствия Кокорина и ошибок судей.