Стипе Миочич — Даниэль Кормье 3: прогноз Вячеслава Василевского на бой UFC 252

Российский боец ММА Вячеслав Василевский дал прогноз на бой Стипе Миочич — Даниэль Кормье.

Ставка: победа Миочича нокаутом за 2.90.

«Непредсказуемый бой. Здесь что один боец мощный, что другой. Многие говорят, что Кормье загоняет Миочича, но я так не думаю. Здесь клетка будет меньше по размерам. Если поединок будет идти без неожиданностей, то Миочич забьёт своего соперника.



Будет обмен ударами. А к третьему-четвёртому раунду Миочич финиширует. Он будет перебивать Кормье, не давать ударам проходить. Всё-таки у Миочича тяжеловесная антропометрия, которая будет ему помогать. С этой стороны Кормье не совсем тяжеловес, габариты играют не в его пользу. Так-то в бойцовом плане он не хуже, рукой может очень сильно попасть, но я думаю, что у Миочича больше шансов на победу.



Думаю, что это будет нокаут. Причем не обычный, а из серии. Миочич забьёт его — и Кормье ляжет».