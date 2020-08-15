ЦСКА — «Тамбов»: прогноз Алексея Андронова на матч 2-го тура чемпионата России

Комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч ЦСКА — «Тамбов».

Ставка: победа ЦСКА с форой (-1) за 1.70.

«У ЦСКА очень хороший календарь, чтобы хорошо стартовать. Первые два матча — с новичком РПЛ и одним из аутсайдеров прошлого сезона. Хотя помним, что «Тамбов» — команда с характером, которая мало кого боится. Помним, как она обыгрывала «Спартак».



Но ЦСКА сейчас на такой стадии, что просто не имеет права терять очки. Плюс появился аргентинский нападающий и уже успел пробить в перекладину. Думаю, он получит больше игрового времени во второй встрече.



На мой взгляд, оптимальный вариант для этого матча — «победа ЦСКА с форой -1 с расходом» за 1,7. Да, может быть, не самый большой коэффициент, но надежность в данном случае превыше всего».