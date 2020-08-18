«Тамбов» — «Химки»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч 3-го тура РПЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч РПЛ «Тамбов» — «Химки».
Ставка: «Химки» не проиграют + тотал меньше 4.5 мяча за коэффициент 1.71.
«Красно-чёрные после увольнения Сергея Юрана только привыкают к требованиям нового главного тренера Дмитрия Гунько. Пока всё идёт неплохо, нужно развивать успех. Костяк команды сохранён, и он уже набрал первые очки.
Сделать это получилось в прошлом гостевом матче с «Сочи». Соперники скатали настоящую трудовую ничью со счётом 1:1. «Химки» ничуть не уступили оппоненту, местами смотрелись острее и даже смогли забить первыми. На победу, пожалуй, не наиграли, а вот ничью заслужили целиком и полностью.
Делать серьёзные выводы рановато, но видно, что химчане всё больше понимают, как именно нужно действовать. С каждым матчем на высоком уровне они становятся увереннее. Так что можно даже подумать над П2 с нулевой форой за коэффициент 2.27. Всё-таки «Тамбов» сейчас не крепче тех же сочинцев.
Альтернативный вариант — Х2 + тотал меньше 4.5 мяча за 1.71. Предпосылок для сверхрезультативного футбола явно нет. Отличия РПЛ от ФНЛ существенные, а «Тамбову» забитые мячи даются кровью и потом. На наш взгляд, шансы гостей тут никак не ниже».
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