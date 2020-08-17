«Тамбов» — «Химки». Прогноз: Дядюн, Идову и Ломовицкий оттолкнутся от дна таблицы РПЛ

18 августа «Тамбов» примет «Химки» в матче 3-го тура чемпионата России. Эксперты в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение хозяевам: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.51. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 3.25. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.38.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата России «Тамбов» — «Химки»

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Тамбов» — «Химки» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.46, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.68. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.35. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.47.

Анализ и прогноз матча 3-го тура РПЛ «Тамбов» — «Химки» (18.08.2020)

Не успели болельщики отметить завершение сезона-2019/2020, как начался новый. Пандемия коронавируса внесла свои коррективы, времени на отдых в обозримом будущем будет немного. 8 августа благополучно стартовал первый тур. РПЛ стремительно набирает ход, на носу уже третий тур.

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Открыть программу 18-го числа предстоит сразу трём парам, среди которых затесались оставшийся в РПЛ «Тамбов» и вернувшиеся в элиту «Химки». Поединок запланирован на 19:00 мск и пройдёт на саранском стадионе «Мордовия Арена», где в этом сезоне тамбовчане будут проводить домашние матчи.



«Тамбов» начал сезон с двух поражений подряд, оба получились на тоненького. Сперва дома проиграл «Ростову» с минимальным счётом, а затем уступил в Москве ЦСКА со счётом 1:2. Хотя, конечно, подопечным Сергея Первушина нужно отдать должное.



В игре с ростовчанами они смотрелись ничуть не хуже соперника, даже чаще били по воротам. А в игре с москвичами уступили по делу, но показали отличный второй тайм. Могли даже вырвать ничью, но «армейцев» невероятным образом спас их бессменный голкипер Игорь Акинфеев.

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«Химки» дебютную встречу в Российской Премьер-Лиге проиграли. Обидчиком выступил как раз-таки московский ЦСКА. Красно-синие уверенно победили со счётом 2:0, а химчане могут занести себе в актив только концовку матча, когда терять было совсем нечего.



Впрочем, тут надо бы сказать, что красно-чёрные после увольнения Сергея Юрана только привыкают к требованиям нового главного тренера Дмитрия Гунько. Пока всё идёт неплохо, нужно развивать успех. Костяк команды сохранён, и он уже набрал первые очки.



Сделать это получилось в прошлом гостевом матче с «Сочи» Соперники скатали настоящую трудовую ничью со счётом 1:1. «Химки» ничуть не уступили оппоненту, местами смотрелись острее и даже смогли забить первыми. На победу, пожалуй, не наиграли, а вот ничью заслужили целиком и полностью.

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Делать серьёзные выводы рановато, но видно, что химчане всё больше понимают, как именно нужно действовать. С каждым матчем на высоком уровне они становятся увереннее. Так что можно даже подумать над П2 с нулевой форой за коэффициент 2.27. Всё-таки «Тамбов» сейчас не крепче тех же сочинцев.

Альтернативный вариант — Х2 + тотал меньше 4.5 мяча за 1.71. Предпосылок для сверхрезультативного футбола явно нет. Отличия РПЛ от ФНЛ существенные, а «Тамбову» забитые мячи даются кровью и потом. На наш взгляд, шансы гостей тут никак не ниже.

Прогноз и ставки на матч чемпионата России «Тамбов» — «Химки» 18 августа

В целом, соперники смотрятся примерно сопоставимо. Однако матч против «Сочи» показал, что «Химки» с каждой игрой чувствует себя всё увереннее. Россыпи голов не ждём, а вот сюрприза от новичка РПЛ — вполне. «Тамбов» исправно пропускает, да и хозяином поля он будет только формально — играть вновь придётся в Саранске.



Ставка: «Химки» не проиграют + тотал меньше 4.5 мяча за коэффициент 1.71.



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