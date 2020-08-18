Эксперты назвали фаворита Лиги Европы после завершения полуфиналов

21 августа в финале Лиги Европы сезона-2019/2020 сыграют «Севилья» и «Интер». Матч пройдёт на стадионе «Райн-Энерги» в Кёльне. Начало встречи — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз на итог этого противостояния.

Эксперты считают фаворитом команду Антонио Конте. Ставки на победу «Интера» в основное время принимаются с коэффициентом 2.36. В случае успеха итальянского клуба с 1000 рублей можно получить 2360 рублей.

Выигрыш «Севильи» по итогам 90 минут оценён коэффициентом 3.20, а ничья доступна за 3.30.

Поставить на победу «Интера» с учётом дополнительного времени и серии пенальти можно за 1.71. Если трофей выиграет «Севилья», зайдёт коэффициент 2.20.

Напомним, в полуфинале «Севилья» переиграла «Манчестер Юнайтед» со счётом 2:1, а «Интер» разгромил «Шахтёр» — 5:0.

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