«Зенит» или ЦСКА? Научись ставить в Академии «Чемпионата»

«Чемпионат» создал для тебя бесплатную Академию ставок. В ней ты смотришь видеоуроки, проходишь тесты и повышаешь свой уровень. Читатели «Чемпионата» соревнуются в таблице лидеров!

Сегодня в РПЛ сыграют «Зенит» и ЦСКА. Матч пройдёт в Санкт-Петербурге, начало – в 20:00 мск. В Академии ты узнаешь, как анализировать футбол, изучишь пять популярных стратегий и научишься управлять игровым банком. Сделай первые ставки с бонусом до 15 000 рублей!

Преподаватели Академии:

Дмитрий Сенников, ветеран «Локомотива» и сборной России по футболу,

Карен Адамян, ведущий «Матч ТВ» и блогер,

Андрей Алистаров, создатель YouTube-канала «Железная Ставка»,

Александр Вишневский, футбольный журналист и профессиональный игрок,

Олег Клепиков, нейропсихолог,

Дмитрий Побединский, математик и создатель YouTube-канала «Физика от Побединского»,

Анна Чакветадзе, комментатор тенниса на «Евроспорте».

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