«Зенит» или ЦСКА? Научись ставить в Академии «Чемпионата»
«Чемпионат» создал для тебя бесплатную Академию ставок. В ней ты смотришь видеоуроки, проходишь тесты и повышаешь свой уровень. Читатели «Чемпионата» соревнуются в таблице лидеров!
Сегодня в РПЛ сыграют «Зенит» и ЦСКА. Матч пройдёт в Санкт-Петербурге, начало – в 20:00 мск. В Академии ты узнаешь, как анализировать футбол, изучишь пять популярных стратегий и научишься управлять игровым банком. Сделай первые ставки с бонусом до 15 000 рублей!
Преподаватели Академии:
- Дмитрий Сенников, ветеран «Локомотива» и сборной России по футболу,
- Карен Адамян, ведущий «Матч ТВ» и блогер,
- Андрей Алистаров, создатель YouTube-канала «Железная Ставка»,
- Александр Вишневский, футбольный журналист и профессиональный игрок,
- Олег Клепиков, нейропсихолог,
- Дмитрий Побединский, математик и создатель YouTube-канала «Физика от Побединского»,
- Анна Чакветадзе, комментатор тенниса на «Евроспорте».
Регистрируйся в Академии «Чемпионата» бесплатно прямо сейчас!
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