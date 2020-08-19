Александр Поветкин — Диллиан Уайт: когда бой, ставки и коэффициенты букмекеров

22 августа в Великобритании состоится вечер профессионального бокса, в главном событии которого встретятся обязательный претендент на титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе Диллиан Уайт и бывший обладатель титула WBA Regular Александр Поветкин.



Победитель пары получит право сразиться с чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри. Кроме этого на кону боя Поветкин — Уайт будет стоять почётный пояс по версии WBC Diamond.



По оценке букмекеров, фаворит боя — Уайт. Поставить на его победу можно с коэффициентом 1.33. Это примерно 69% вероятности. Шансы Поветкина аналитики оценили коэффициентом 3.50 (27%). На ничью можно поставить за 23.00 (4%).



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