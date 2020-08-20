«Индиана» — «Майами»: прогноз и ставка «Чемпионата» на 2-й матч серии плей-офф НБА

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на 2-й матч серии НБА «Индиана» — «Майами».
Ставка: победа «Майами» с форой (-5.5 очка) за 2.04.
«Вариантов у подопечных Нэйта Макмиллана нет: надо замедлять темп, умирать в защите, а также ждать чудес от Уоррена, Брогдона и Майлза Тёрнера. Из-за непонятного статуса Оладипо линии на индивидуальную статистику номинальных хозяев нет, так что придётся ждать новостей.
Результативность в любом случае не будет высокой: «Индиана» традиционно играет на невысокой скорости и редко бегает в быстрые отрывы. То есть даже 214 очков в первом матче — это довольно много, поскольку соперники били из-за дуги с точностью выше средней (42% у проигравшего, 37% у победителя).
То есть две основные ставки напрашиваются — победа «Хит» с форой по вкусу, а также общий низ. Логика простая: без Домантаса Сабониса и Джереми Лэмба «Пэйсерс» в принципе уступают оппоненту, а если ещё и Оладипо может не сыграть, то П2 с форой (-5.5 очка) за 2.04 кажется подарком.
Планка тотала установлена на довольно скромной отметке, но всё равно тотал меньше 216.5 очка за 1.78 заслуживает внимания. При темпе в 94-95 владения для пробития верха потребуется эффективность нападения в районе 1,13 очка за атаку. У «Майами» по сезону 1,12, у «Индианы» — 1,095. Запас имеется».
- 20 августа 2020
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:45
-
10:07
-
10:00
-
09:00
-
07:59
-
00:12
- 19 августа 2020
-
22:00
-
21:00
-
20:45
-
20:15
-
20:00
-
19:45
-
19:30
-
19:15
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:05
-
16:00
-
15:50
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:05
-
15:00