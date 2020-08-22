«Урал» — «Краснодар»: прогноз Дмитрия Симонова на матч 4-го тура чемпионата России

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 4-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Урал» — «Краснодар».

Ставка: «Краснодар» не проиграет и обе забьют за 2.10.

«Краснодар» на старте сезона производит хорошее впечатление по игре, хотя матч с «Локомотивом» в очередной раз доказал неумение «быков» добиваться результата в особо важные моменты. Тем не менее и в Черкизово «Краснодар» временами выглядел впечатляюще.



Отмечу, что за всю историю матчей в Екатеринбурге — их было девять — «быки» уступили лишь дважды, в том числе один раз — ещё на уровне ФНЛ. То есть в общем и целом это город, откуда клуб Сергея Галицкого регулярно привозит очки. «Урал» после смены тренера набрал в трёх турах нового сезона два очка, причём обе игры вничью (1:1) случились дома. Думаю, что и сейчас уральцы сумеют забить, а «Краснодар» наберёт очки. Для перестраховки возьму не П2, а Х2».