«Урал» — «Краснодар»: прогноз Романа Павлюченко на матч 4-го тура РПЛ
Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэм Хотспур» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Урал» — «Краснодар».
Ставка: победа «Краснодара» за 1.60.
«Урал», сохранивший по итогам прошлого сезона прописку в элитном российском дивизионе, принимает в родных стенах крайне мотивированный в борьбе за Лигу чемпионов «Краснодар».
Екатеринбуржцы немного обновили состав, но по-прежнему всё зависит от великолепного Эрика Бикфалви. Думаю, краснодарцы его закроют и вопрос о победители пары стоять не будет.
Безусловно, класс команд различается, и даже знакомая арена, на мой взгляд, не поможет хозяевам набрать очки. Скорее всего, южане забьют пару мячей и надёжно сыграют в обороне, доведя дело до трёх очков».
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