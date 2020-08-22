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«Урал» — «Краснодар»: прогноз Романа Павлюченко на матч 4-го тура РПЛ

«Урал» — «Краснодар»: прогноз Романа Павлюченко на матч 4-го тура РПЛ
Ставки / Прогнозы 0

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэм Хотспур» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Урал» — «Краснодар».

Ставка: победа «Краснодара» за 1.60.

«Урал», сохранивший по итогам прошлого сезона прописку в элитном российском дивизионе, принимает в родных стенах крайне мотивированный в борьбе за Лигу чемпионов «Краснодар».

Екатеринбуржцы немного обновили состав, но по-прежнему всё зависит от великолепного Эрика Бикфалви. Думаю, краснодарцы его закроют и вопрос о победители пары стоять не будет.

Безусловно, класс команд различается, и даже знакомая арена, на мой взгляд, не поможет хозяевам набрать очки. Скорее всего, южане забьют пару мячей и надёжно сыграют в обороне, доведя дело до трёх очков».

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