«Урал» — «Краснодар»: прогноз Романа Павлюченко на матч 4-го тура РПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэм Хотспур» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Урал» — «Краснодар».

Ставка: победа «Краснодара» за 1.60.

«Урал», сохранивший по итогам прошлого сезона прописку в элитном российском дивизионе, принимает в родных стенах крайне мотивированный в борьбе за Лигу чемпионов «Краснодар».



Екатеринбуржцы немного обновили состав, но по-прежнему всё зависит от великолепного Эрика Бикфалви. Думаю, краснодарцы его закроют и вопрос о победители пары стоять не будет.



Безусловно, класс команд различается, и даже знакомая арена, на мой взгляд, не поможет хозяевам набрать очки. Скорее всего, южане забьют пару мячей и надёжно сыграют в обороне, доведя дело до трёх очков».