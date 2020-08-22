ЦСКА — «Рубин»: прогноз Романа Павлюченко на матч чемпионата России 22 августа
Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэм Хотспур» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Рубин».
Ставка: ЦСКА победит и тотал меньше 3.5 мяча за 2.17.
«В последних очных противостояниях полная доминация на стороне «коней». «Армейцы» неплохо стартовали с двух побед кряду, однако в предыдущем туре всё-таки потерпели поражение от «Зенита» (1:2). Подопечные Виктора Гончаренко смотрятся весьма достойно в нынешнем первенстве, но кадров в нападении явно не хватает. Приходится действовать от обороны.
По моему мнению, клуб из столицы Татарстана способен сыграть достаточно надёжно в обороне и попытаться засушить поединок, но один-два гола «армейцы» всё равно забьют и победят».
- 22 августа 2020
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