СКА — «Металлург»: прогноз и ставка на матч Кубка чемпионов КХЛ 22 августа

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Кубка чемпионов КХЛ СКА — «Металлург».

Ставка: СКА не проиграет + тотал больше 4.5 шайбы за 1.78.

«Формат следующий: на групповом этапе каждый играет с каждым, после чего две лучшие команды сойдутся в финале, а две худшие разыграют третье место. Два тура стартового раунда уже позади. Перед третьим участники получили по дню отдыха. Программа 22 августа откроется матчем СКА и «Металлурга», который стартует в 12:00 мск.

Игра СКА и «Металлурга» фактически превращается в раунд плей-ин: казанцы вышли в финал, «Салават» будет играть за третье место. А победитель очной встречи составит пару «Ак Барсу». Непосредственно по качеству хоккея петербуржцы сейчас смотрятся веселее, да и возможностей для ротации у них больше. Для предсезонных турниров, когда хоккеистам приходится выступать под нагрузками, этот фактор имеет серьёзное значение.



Потому оттолкнёмся от фаворита. Мы бы выбирали между лобовой победой СКА за 1.74, а также комбинированной ставкой 1Х + тотал больше 4.5 шайбы за 1.78. Подопечные Валерия Брагина играют сами и дают играть другим, а «лисы» пока слишком часто зевают атаки с ходу".