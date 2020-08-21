СКА — «Металлург». Прогноз: Брагин, Вей и Бурдасов составят «Ак Барсу» компанию в финале

Обе команды набрали в двух турах по два очка, победитель выйдет в финал турнира.

22 августа в матче Кубка чемпионов КХЛ СКА сыграет с «Металлургом». Начало встречи — в 12:00 мск. Эксперты отдают явное предпочтение петербуржцам: поставить на победу СКА можно с коэффициентом 1.74, успех «Металлурга» идёт за 3.74.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка чемпионов КХЛ СКА — «Металлург Мг» 22 августа

Букмекеры уверены, что матч Кубка чемпионов КХЛ СКА — «Металлург» 22 августа будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.46, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.60. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.44.

Анализ матча Кубка чемпионов КХЛ СКА — «Металлург Мг» (22.08.2020)

Старт регулярного чемпионата КХЛ намечен на 2 сентября, хотя пандемия коронавируса может вновь внести коррективы. А пока в Казани набирает ход предсезонный турнир с громким названием Кубок чемпионов КХЛ. В принципе, так оно и есть: каждый участник турнира хотя бы раз становился обладателем Кубка Гагарина.

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Вообще, таких клубов шесть, однако ЦСКА и «Динамо» не сыграют из-за участия в Кубке мэра Москвы. Впрочем, посмотреть всё равно есть на что, ведь слабых вывесок тут по умолчанию быть не может. Трофей разыграют четыре клуба — СКА, магнитогорский «Металлург», «Салават Юлаев», а также «Ак Барс».

Формат следующий: на групповом этапе каждый играет с каждым, после чего две лучшие команды сойдутся в финале, а две худшие разыграют третье место. Два тура стартового раунда уже позади. Перед третьим участники получили по дню отдыха. Программа 22 августа откроется матчем СКА и «Металлурга», который стартует в 12:00 мск.

Подопечные Валерия Брагина начали с обидного поражения от «Ак Барса» со счётом 2:5. Быстро отличились, дважды вели в счёте, но оба раза казанцы смогли ответить. В результе двойки горели на табло почти 25 минут, а дальше всё решили спецбригады. Удалений было много (парочка из них показались сомнительными), так что вполне логично, что розыгрыш лишнего оказался ключевым фактором.

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Подопечные Дмитрия Квартальнова оформили две шайбы в формате «5 на 4» за 5,5 минуты, а ещё один гол забили уже в пустые ворота. Исправиться удалось на следующий день, уверенно разобравшись с «Салаватом Юлаевым» (4:2). Тренерский штаб провёл ротацию, удалений стало поменьше, а спецбригады вновь вышли на первый план.

СКА забил в неравных составах три шайбы из четырёх. Две — в большинстве, одну — в меньшинстве. И порадовал симпатичной игрой в пас: довольно часто среднюю зону удавалось преодолеть за счёт быстрых передач. Для предсезонного турнира уровень взаимопонимания впечатляющий.

«Металлург» тоже набрал два очка в двух матчах. Сперва одержал яркую победу над «Салаватом» (5:4), придумав себе трудности на ровном месте. Смотрелся гораздо веселее в стартовые 40 минут, лидировал с разницей в три шайбы. А затем нахватал удалений, трижды пропустил в меньшинстве и едва не остался с пустыми руками. Выручил Тэйлор Бек.

Вадим Немков — Райан Бейдер. Прогноз на бой: россиянин отомстит за Фёдора Емельяненко В январе 2019 года американец отправил Фёдора в нокаут. С тех пор в октагон Бейдер не выходил.

А вот в четверг ничего не получилось. «Ак Барс» забил две шайбы в быстрых атаках в первом периоде, а дальше довольно спокойно довёл дело до победы (3:1). Потому игра СКА и «Металлурга» фактически превращается в раунд плей-ин: казанцы вышли в финал, «Салават» будет играть за третье место.

А победитель очной встречи составит пару «Ак Барсу». Непосредственно по качеству хоккея петербуржцы сейчас смотрятся веселее, да и возможностей для ротации у них больше. Для предсезонных турниров, когда хоккеистам приходится выступать под нагрузками, этот фактор имеет серьёзное значение.

Потому оттолкнёмся от фаворита. Мы бы выбирали между лобовой победой СКА за 1.74, а также комбинированной ставкой 1Х + тотал больше 4.5 шайбы за 1.78. Подопечные Валерия Брагина играют сами и дают играть другим, а «лисы» пока слишком часто зевают атаки сходу.

Ставки на матч Кубка чемпионов КХЛ СКА — «Металлург Мг» 22 августа

Букмекеры отдают заметное предпочтение СКА, что вполне логично. Петербуржцы подтянули дисциплину и спокойно победили «Салават Юлаев» во втором матче. Шайба ходит, удаётся преодолевать среднюю зону через мелкий пас, с завершением тоже порядок. Свои три-четыре гола при таком качестве хоккея подопечные Валерия Брагина забьют, этого должно хватить для выхода в финал.

Ставка №1: СКА не проиграет + тотал больше 4.5 шайбы за 1.78.