«Арсенал» — «Динамо»: прогноз и ставка на матч 4-го тура чемпионата России

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч РПЛ «Арсенал» — «Динамо».
Ставка: победа «Динамо» за 1.97.
«Динамо» в линии букмекеров справедливо идёт фаворитом. Столичный клуб на старте играет весьма неплохо. «Арсенал» же пока барахлит. Братья Кингз и Эванс Кангва отбыли свою дисквалификацию и теперь смогут сыграть в домашнем матче, однако и с ними шансов у туляков не так уж много.
Дело ещё и в том, что бело-голубые под руководством Кирилла Новикова хорошо играют на выезде. По итогам прошлого розыгрыша они вошли в топ-4 РПЛ по набранным очкам в гостевых поединках. При этом за девять выездов с российским специалистом в прошлом сезоне получилось добыть шесть побед.
При таких раскладах можно подумать над лобовой победой гостей за крепкий коэффициент 1.97. Сергей Подпалый пока не может найти нужные ключи к управлению «Арсеналом». Да и основной голкипер Михаил Левашов всё ещё находится в лазарете».
- 22 августа 2020
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