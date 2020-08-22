«Арсенал» — «Динамо»: прогноз и ставка на матч 4-го тура чемпионата России

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч РПЛ «Арсенал» — «Динамо».

Ставка: победа «Динамо» за 1.97.

«Динамо» в линии букмекеров справедливо идёт фаворитом. Столичный клуб на старте играет весьма неплохо. «Арсенал» же пока барахлит. Братья Кингз и Эванс Кангва отбыли свою дисквалификацию и теперь смогут сыграть в домашнем матче, однако и с ними шансов у туляков не так уж много.



Дело ещё и в том, что бело-голубые под руководством Кирилла Новикова хорошо играют на выезде. По итогам прошлого розыгрыша они вошли в топ-4 РПЛ по набранным очкам в гостевых поединках. При этом за девять выездов с российским специалистом в прошлом сезоне получилось добыть шесть побед.



При таких раскладах можно подумать над лобовой победой гостей за крепкий коэффициент 1.97. Сергей Подпалый пока не может найти нужные ключи к управлению «Арсеналом». Да и основной голкипер Михаил Левашов всё ещё находится в лазарете».