«Арсенал» — «Динамо». Прогноз: Комличенко и Шунин не отпустят «Зенит» с «Локомотивом»

22 августа «Арсенал» примет «Динамо» в матче 4-го тура чемпионата России. Начало игры — в 17:30 мск. Эксперты считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.97. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 4.50. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.60.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата России «Арсенал» — «Динамо»

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Арсенал» — «Динамо» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.57, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.63. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.61. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.30.

Анализ и прогноз матча 4-го тура РПЛ «Арсенал Тула» — «Динамо» (22.08.2020)

Не успели болельщики отметить завершение сезона-2019/2020, как начался новый. Пандемия коронавируса внесла свои коррективы, времени на отдых в ближайшие месяцы будет немного. 8 августа благополучно стартовал первый тур. РПЛ стремительно набирает ход: 19-го числа отгремел третий тур, а четвёртый стартует уже 22 августа.

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Программа откроется в субботу сразу шестью матчами. Среди прочих выяснять отношения будут тульский «Арсенал» и московское «Динамо». Их встреча начнётся в 17:30 мск и пройдёт на стадионе «Арсенал» в Туле.



Дела у «Арсенала» на старте сезона пока совсем плохи. За три тура получилось набрать только один балл. Единственная ничья пришлась на дебютную игру на своём поле против грозненского «Ахмата». Хотя, откровенно говоря, получилась она вялой и закономерно завершилась нулями на табло.



В следующих двух турах туляки потерпели поражения. Сперва в домашнем результативном матче от «Уфы» (2:3), а затем в гостях от «Краснодара» (0:2). Надо сказать, что из опасных моментов в матче с краснодарцами у «канониров» были разве что выход Евгения Луценко один на один с Матвеем Сафоновым в дебюте и несколько ударов в концовке.

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Зато московское «Динамо» показывает крайне симпатичные результаты на старте нового сезона. За три тура получилось набрать семь из девяти возможных очков. Ничья пришлась второй тур, домашнюю игру с «Ротором». Голов в матче забито не было, но территориальное преимущество хозяев вопросов не вызывало.



В двух же других встречах бело-голубые одержали победу. В первом туре на выезде уверенно разобрались с «Уралом» (2:0), а в третьем у себя дома оказались сильнее «Ростова» (2:0). Любопытно, что с ростовчанами москвичи провели ударную концовку первого тайма и сумели забить за три минуты перед перерывом сразу два мяча.



На данный момент «Динамо» справедливо идёт фаворитом в линии букмекеров. Столичный клуб на старте играет весьма неплохо. «Арсенал» же пока барахлит. Братья Кингз и Эванс Кангва отбыли свою дисквалификацию и теперь смогут сыграть в домашнем матче, однако шансов у туляков и с ними не так много.

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Дело ещё и в том, что бело-голубые под руководством Кирилла Новикова хорошо играют на выезде. По итогам прошлого розыгрыша они вошли в топ-4 РПЛ по набранным очкам в гостевых поединках. При этом за девять выездов с российским специалистом в прошлом сезоне получилось добыть шесть побед.

При таких раскладах можно подумать над лобовой победой гостей за крепкий коэффициент 1.97. Сергей Подпалый пока не может найти нужные ключи к управлению «Арсеналом». Да и основной голкипер Михаил Левашов всё ещё находится в лазарете.

Прогноз и ставки на матч чемпионата России «Арсенал» — «Динамо» 22 августа

Московское «Динамо» на старте сезона выглядит весьма неплохо, чего не скажешь про «Арсенал». На наш взгляд, москвичи сумеют добыть ещё три очка в свою копилку. Тем более что они входили в прошлом сезоне в топ-4 РПЛ по набранным очкам на выезде. В атаке бело-голубые не слишком разнообразны, но свой гол-два наверняка сообразят.



Ставка: победа «Динамо» за коэффициент 1.97.



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