«Спартак» — «Локомотив»: прогноз Владимира Чаплыгина на дерби в 4-м туре РПЛ

Профессиональный гандикаппер Владимир Чаплыгин дал прогноз на центральный матч 4-го тура чемпионата России «Спартак» — «Локомотив».

Ставка: тотал меньше 27,5 фола за 1.75.

«Судя по всем статистическим выкладкам, перед нами не старт нового сезона-2020/2021, а как бы продолжение посткарантинного сезона-2020. Дело в том, что ключевые показатели команд за три сыгранных тура практически ничем не отличают от того, что они демонстрировали после выхода из самоизоляции с июня по июль.



Уже неоднократно писал том, что для анализа примерного количества фолов важно знать, как часто соперники вступают в отбор и ведут воздушные единоборства. Чем выше этот показатель, тем больше потенциальное число нарушений правил. Так вот, у «Спартаки» и «Локомотива» всё указывает на то, что фолов будет не много. По моим прикидкам, получается промежуток от 21 до 25. Но это без учёта судейского фактора.



Предстоящий поединок будет обслуживать Сергей Карасёв. В отличие от среднестатистического арбитра, он свистит чуть реже. Например, если в РПЛ соотношение фолов к воздушным единоборствам составляет 1 к 1,45, то у Карасева этот показатель равен 1 к 1,52. Так что с поправкой на арбитра в матче «Спартак» — «Локомотив» получается промежуток от 20 до 25 нарушений правил. Тем временем букмекер даёт тотал 27,5. Так что играем «низ».