«Спартак» – «Локомотив»: прогноз Максима Калиниченко на московское дерби в 4-м туре РПЛ

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч четвертого тура РПЛ «Спартак» – «Локомотив».

Ставка: победа «Спартака» за 2.76.

«В рамках четвёртого тура российского чемпионата нас ждёт московское дерби. «Спартак» дома примет «Локомотив». Это очень интересный матч, особенно учитывая турнирную ситуацию соперников. Хозяева поля пока идут в середине таблицы, а «Локомотив» снова на лидирующих позициях.



Сейчас очень неплохой футбол показывает «Спартак», хоть и не повезло команде Тедеско в Уфе. Они сыграли там вничью – 1:1. Тем не менее по игре мне красно-белые сейчас нравятся. Они создают много моментов и активно бегут в атаку.



Да, «Спартак» совершает ошибки по ходу матча. Всё-таки команда молодая, свежая. Но на мой взгляд, Тедеско выбрал правильный путь для развития «Спартака». Посмотрим, как у него сложится этот сезон.



В «Локомотиве» тоже сейчас идут перестройки. Часто у команды Николича возникают проблемы. Например, ничья с «Уралом» в одном из последних матчей. В той встрече «железнодорожники» играли не без ошибок. Но всё-таки они заслуживали победы.



В этом туре нас ждёт дерби. Это всегда зрелищная и напряжённая игра. Тут сложно что-то прогнозировать. Вроде бы, последние матчи с «Локомотивом» удаются «Спартаку». Я думаю, и эта встреча не заставит скучать. Она будет наполнена опасными моментами со стороны обоих клубов.



Моя ставка будет основываться на патриотических нотках. Я здесь буду болеть за «Спартак». Предлагаю поставить на его победу».