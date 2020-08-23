«ПСЖ» – «Бавария»: прогноз Максима Калиниченко на матч финала Лиги чемпионов-2019/2020

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на финал Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Бавария».
Ставка: победа «Баварии» за 2.10.
«В финале Лиги чемпионов встретятся два топ-клуба Европы — «ПСЖ» и «Бавария». Я в своей ставке буду отталкиваться от мюнхенцев. Они в этом сезоне как каток — переезжают всех на своём пути.
Последним противостоять «Баварии» пытался «Лион». Но даже с нахальными французами, которые доставили команде Флика определённые проблемы, она справилась, попутно снова много забив.
У «Лиона» были шансы, чтобы не проиграть всухую. Но такая «Бавария» с таким запасом прочности является самым сильным соперником в Европе. На сегодняшний день я не вижу клуба, который бы смог обыграть мюнхенцев. Даже сыграть вничью с ними — очень тяжёлая задача.
Да, это финал Лиги чемпионов. Да, у «ПСЖ» в очень хорошей форме Неймар. Ему компанию составляют Мбаппе, Ди Мария. Парижане сейчас команда очень сбалансированная. Вся их складная игра строится на тактических планах Тухеля.
В полуфинале «ПСЖ» могли бы, по мнению многих, уступить проворному «Лейпцигу». Но этого не произошло, и парижане в стиле «Баварии» уверенно обыграли немецкий клуб.
Но опять же, нынешней «Баварии» противостоять тяжело любой команде. И «ПСЖ» здесь не является исключением из правил. Я предлагаю поставить на победу «Баварии».
- 23 августа 2020
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