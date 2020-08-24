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Букмекеры обрушили коэффициент на то, что Тедеско останется в «Спартаке»

Букмекеры обрушили коэффициент на то, что Тедеско останется в «Спартаке»
Ставки / Прогнозы 0

Вчера московский «Спартак» в матче 4-го тура РПЛ одержал волевую победу над «Локомотивом» (2:1). Практически все эксперты признали, что эта игра удалась команде Доменико Тедеско, а букмекеры обрушили коэффициент на то, что немецкий специалист останется в «Спартаке» как минимум до конца сезона.

Сейчас сделать ставку на то, что Тедеско отработает свой контракт в «Спартаке» до конца, можно с коэффициентом 1.96 (47% вероятности). Перед стартом чемпионата РПЛ и после ничьей в 1-м туре в матче против «Сочи» сделать ставку на этот исход можно было за 10.00 (9%).

При этом аналитики всё равно считают отставку Тедеско возможной. Поставить на неё можно за 1.75 (52%).

После 4 туров «Спартак» занимает 2-е место в РПЛ. У команды 8 очков, это на 4 меньше, чем у лидера — питерского «Зенита».

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